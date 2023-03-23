По указанному адресу правоохранители обнаружили заброшенный недострой с непригодными для проживания условиями. Более того, оказалось, что в условиях грязи, антисанитарии и отсутствия каких-либо коммуникаций жила 36-летняя женщина с 5-месячным мальчиком.
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Что ждет горе-мать
Из-за непосредственной угрозы жизни и здоровью малыша полицейские передали ребенка под наблюдение врачей. Сейчас мальчик находится в медучреждении, где его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В то же время с матерью общаются соцработники и правоохранители. Дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы.
5-месячный мальчик жил в условиях антисанитарии / Фото полиция Киева
Инциденты с детьми в Киевской области
- Начальник полиции Киевщины Андрей Небитов сообщил, что 21 марта правоохранители зафиксировали выбрасывание матерью из окна своего младенца. Ребенку исполнилось всего 2 месяца.
- Как отметил Небитов, от полученных травм маленький мальчик скончался. Однако заметим, что не следует делать поспешных выводов, ведь, по словам милиционера, у матери, вероятно, могла быть послеродовая депрессия.
- В этот же день 7-летние близнецы из Киевской области решили отправиться без согласия родителей. К поиску детей привлекли все подразделения полиции Киевской области, криминальную полицию, ювеналов, спецназовцев и общественность.
- Однако уже в 3 часа ночи на улице заметили мальчика. Через некоторое время неподалеку был найден и другой ребенок. Сейчас с детьми все хорошо. В полиции подчеркнули, что родителям нужно больше заниматься воспитанием подрастающего поколения.
- Кроме того, 12 марта в области потерялась 4-летняя девочка. К счастью, правоохранителям удалось ее разыскать.
- Также ранее в семье в Киевской области произошел громкий скандал, после которого мужчина схватил своего маленького ребенка и ушел в неизвестном направлении. Малыша искали всю ночь.