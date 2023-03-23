За вказаною адресою правоохоронці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами. Ба більше, виявилось, що в умовах бруду, антисанітарії та відсутності будь-яких комунікацій проживала 36-річна жінка із 5-місячним хлопчиком.

Читайте також А потім тихо "втік у ліс": у Києві водій спровокував потрійну ДТП і дав драпака

Що чекає на горе-матір

Через безпосередню загрозу для життя та здоров'я малюка поліцейські передали дитину під нагляд лікарів. Нині хлопчик перебуває у медзакладі, де його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Натомість з матір'ю наразі спілкуються соцпрацівники та правоохоронці. Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.

5-місячний хлопчик жив в умовах антисанітарії / Фото поліція Києва

На Київщині мати викинула немовля з вікна 5 поверху

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що 21 березня правоохоронці зафіксували викидання матір'ю з вікна свого немовляти. Дитині виповнилось лише 2 місяці.

Як зазначив Нєбитов, від отриманих травм маленький хлопчик помер. Однак зауважимо, що не слід робити поспішних висновків, адже, за словами правоохоронця, у матері, ймовірно, могла бути післяпологова депресія.

До слова, післяпологова депресія – це розлад настрою, який може розвинутись у жінок після пологів. Відомо, що матері, які переживають післяпологову депресію, відчувають пригнічення, тривогу, зниження настрою та виснаження.