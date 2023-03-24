Отмечается, что причиной конфликта, вероятно, стало недовольство защитника, приехавшего в отпуск с фронта, решениями городского головы.

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Подробности инцидента

На видео, опубликованном в сетях, видно, что Сергей Тимченко – сын мэра Березани Владимира Тимченко – назвал военнослужащего "чучелом" и набросился на него с кулаками.

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Мужчин быстро разняли и отодвинули друг от друга, чтобы они не продолжили драку.

Причину конфликта пока не уточнили. Сам Тимченко и его отец пока не комментировали произошедшее.

Обратите внимание! Есть информация, что нынешний мэр Березани тесно связан с компанией российского миллиардера Андрея Молчанова ООО "Аэрок" – одной из самых мощных компаний по изготовлению газобетонных блоков в Украине, владеющей двумя заводами по производству автоклавного газобетона – в городах Обухов и Березань.

Что говорят в полиции

Полиция Киевской области начала расследование по этому делу. По данным следствия, около 20:50 обратился мужчина с письменным заявлением о том, что во время сессии Березанского городского совета у него возник конфликт с гражданином, в результате которого заявитель получил телесные повреждения.

Отмечается, что пострадавшим является 30-летний военнослужащий. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские начали предварительное расследование по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений.

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