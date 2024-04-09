Может "взорваться": Андрющенко объяснил причину всплеска ксенофобии в Мариуполе
После теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, российские силовики задержали подозреваемых – граждан Таджикистана. Затем в России начались притеснения мигрантов со стороны властей.
Этот процесс распространился и на оккупированные территории. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что российская оккупация привлекла на захваченные украинские территории много негатива из России. В частности ксенофобию, которая в последнее время усилилась в Мариуполе.
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Появилась этническая ненависть
После оккупации в город приехало большое количество мигрантов из Узбекистана, Туркменистана и других бывших советских республик. Кроме того, выходцы с Кавказа – кадыровцы, чеченцы, дагестанцы, ингуши.
Наши мариупольцы, понятное дело, не любят их всех. У них появилась этническая ненависть, хотя раньше она не наблюдалась. Однако, это можно понять, потому что происходит такое безобразие,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Объяснить природу чувств мариупольцев к "гостям с Кавказа" не сложно. Их не любят, по его словам, из-за того что они все – неприкасаемые. Кроме того, к местным жителям они относятся пренебрежительно.
После теракта в "Крокусе" в оккупированном Мариуполе также прошли зачистки мигрантов, как и в России. В то же время мариупольцы радуются по этому поводу, поэтому сейчас мигранты спрятались. Однако оккупанты их вытаскивают из домов и, как говорят, куда-то "депортируют". Однако почему-то точка их "депортации" расположена на улице Громова – в мариупольском военкомате. Они туда доезжают и где-то исчезают. Видимо, где-то под Авдеевкой потом появятся,
– предположил Андрющенко.
Мариупольцы стараются ни с кем не пересекаться. Они, по его мнению, понимают, что в "пищевой цепочке", украинцы находятся на самой низкой ее ступени, ведь с ними могут сделать все что угодно, и за это никто не понесет наказание.
"Наверняка после победы этот феномен будут изучать социологи и политологи, ведь уровень ксенофобии здесь абсолютно сопоставим с теми нацистско-фашистскими настроениями, которые царили в Европе во время Второй мировой войны. Этот "котел" рано или поздно может "взорваться" новым "Крокусом", возможно даже в Мариуполе, Донецке или в другом месте", – отметил советник городского головы Мариуполя.
Еще одно проявление ксенофобии
Кроме того, в школах Мариуполя практикуется разделение учеников по национальному признаку, а с нового учебного года это будет введено полноценно.
Согласно этому распоряжению, национальные меньшинства должны учиться отдельно от русских. Это, как отметил Петр Андрущенко, является еще одним проявлением ксенофобии – "Россия для русских".
"Есть два вида русских: русские, титульная нация, и ее представители не могут учиться с представителями других национальностей. Еще допускаются на территорию Донецкой области вымышленный "народ Донбасса", потому что они также считают русскими или русскоязычными. Все остальные – мигранты, чеченцы и все, кто "понаехали" теперь должны учиться отдельно", – подчеркнул он.
Что происходит в оккупированном Мариуполе
- В городе фиксируются случаи заболевания холерой, которая распространяется в основном среди детей. Речь шла о 10 больных. Однако оккупационные власти Донецкой области опровергли эту информацию. Но каникулы в школах из-за этого могут объявить заранее.
- Также с 1 апреля на оккупированных территориях начался призыв. В ряды армии врага могут набрать мужчины, родившихся с 1994 по 2006 годы. Это может быть так называемой "скрытой мобилизацией", и мужчины, которых призовут, могут оказаться на фронте. Известно, что оккупанты планируют мобилизовать в Мариуполе примерно 1000 человек.
- Также россияне продолжают использовать Мариуполь как логистический путь, через который перебрасывается на фронт большое количество личного состава и техники.