Может "взорваться": Андрющенко объяснил причину всплеска ксенофобии в Мариуполе

После теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, российские силовики задержали подозреваемых – граждан Таджикистана. Затем в России начались притеснения мигрантов со стороны властей.

Этот процесс распространился и на оккупированные территории. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что российская оккупация привлекла на захваченные украинские территории много негатива из России. В частности ксенофобию, которая в последнее время усилилась в Мариуполе.

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Появилась этническая ненависть

После оккупации в город приехало большое количество мигрантов из Узбекистана, Туркменистана и других бывших советских республик. Кроме того, выходцы с Кавказа – кадыровцы, чеченцы, дагестанцы, ингуши.

Наши мариупольцы, понятное дело, не любят их всех. У них появилась этническая ненависть, хотя раньше она не наблюдалась. Однако, это можно понять, потому что происходит такое безобразие,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Объяснить природу чувств мариупольцев к "гостям с Кавказа" не сложно. Их не любят, по его словам, из-за того что они все – неприкасаемые. Кроме того, к местным жителям они относятся пренебрежительно.

После теракта в "Крокусе" в оккупированном Мариуполе также прошли зачистки мигрантов, как и в России. В то же время мариупольцы радуются по этому поводу, поэтому сейчас мигранты спрятались. Однако оккупанты их вытаскивают из домов и, как говорят, куда-то "депортируют". Однако почему-то точка их "депортации" расположена на улице Громова – в мариупольском военкомате. Они туда доезжают и где-то исчезают. Видимо, где-то под Авдеевкой потом появятся,

– предположил Андрющенко.

Мариупольцы стараются ни с кем не пересекаться. Они, по его мнению, понимают, что в "пищевой цепочке", украинцы находятся на самой низкой ее ступени, ведь с ними могут сделать все что угодно, и за это никто не понесет наказание.

"Наверняка после победы этот феномен будут изучать социологи и политологи, ведь уровень ксенофобии здесь абсолютно сопоставим с теми нацистско-фашистскими настроениями, которые царили в Европе во время Второй мировой войны. Этот "котел" рано или поздно может "взорваться" новым "Крокусом", возможно даже в Мариуполе, Донецке или в другом месте", – отметил советник городского головы Мариуполя.

Еще одно проявление ксенофобии

Кроме того, в школах Мариуполя практикуется разделение учеников по национальному признаку, а с нового учебного года это будет введено полноценно.

Согласно этому распоряжению, национальные меньшинства должны учиться отдельно от русских. Это, как отметил Петр Андрущенко, является еще одним проявлением ксенофобии – "Россия для русских".

"Есть два вида русских: русские, титульная нация, и ее представители не могут учиться с представителями других национальностей. Еще допускаются на территорию Донецкой области вымышленный "народ Донбасса", потому что они также считают русскими или русскоязычными. Все остальные – мигранты, чеченцы и все, кто "понаехали" теперь должны учиться отдельно", – подчеркнул он.

Что происходит в оккупированном Мариуполе