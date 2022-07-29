В Мелитополе в парке нашли тело 13-летней девочки: ее насиловали и пытали
В оккупированном Мелитополе в парке обнаружили тело 13-летней девочки. Ни в чем не повинного ребенка убили российские военные.
россияне угрожают родителями ребенка
О трагедии рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров . Это произошло в эфире национального телемарафона .
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Перед тем, как убить, ребенка изнасиловали и применили против него пытки. Это трагическая новость. К сожалению, больше деталей сейчас не могу сообщить. Но о том, что россияне и враги причастны к этому, свидетельствует тот факт, что они угрожают родителям. Говорят не комментировать и не освещать факт нахождения их ребенка мертвым,
– рассказал Федоров.
Поскольку Мелитополь временно находится под российской оккупацией, украинские правоохранители не могут полноценно расследовать дело.Обратите внимание! По состоянию на 29 июля российские оккупанты убили в Украине 358 детей. Еще 693 несовершеннолетних получили ранения. Больше всего пострадавших зафиксировали в Донецкой области. Такие данные обнародовали в Офисе генпрокурора.
Последние новости из оккупированного Мелитополя
- российские военные пытались восстановить местный аэродром. Однако как только оккупанты приступили к ремонту взлетно-посадочной полосы, Вооруженные Силы Украины нанесли удар.
- путинские солдаты понимают, что долго удерживать Мелитополь не смогут. Так они начали готовить план ухода из города. Он предполагает уничтожение всей инфраструктуры населенного пункта.
- На трассе между Мелитополем и Бердянском российский КамАЗ переехал легковой автомобиль с гражданским населением. Внутри находились двое взрослых и ребенок. К сожалению, они погибли на месте происшествия.
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