В Мелитополе в парке нашли тело 13-летней девочки: ее насиловали и пытали

29 июля 2022 , 16:00
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В оккупированном Мелитополе в парке обнаружили тело 13-летней девочки. Ни в чем не повинного ребенка убили российские военные.

россияне угрожают родителями ребенка

О трагедии рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров . Это произошло в эфире национального телемарафона .

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Перед тем, как убить, ребенка изнасиловали и применили против него пытки. Это трагическая новость. К сожалению, больше деталей сейчас не могу сообщить. Но о том, что россияне и враги причастны к этому, свидетельствует тот факт, что они угрожают родителям. Говорят не комментировать и не освещать факт нахождения их ребенка мертвым,
– рассказал Федоров.

Поскольку Мелитополь временно находится под российской оккупацией, украинские правоохранители не могут полноценно расследовать дело.

Обратите внимание! По состоянию на 29 июля российские оккупанты убили в Украине 358 детей. Еще 693 несовершеннолетних получили ранения. Больше всего пострадавших зафиксировали в Донецкой области. Такие данные обнародовали в Офисе генпрокурора.

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Автор: Софія Мінджоса