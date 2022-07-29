У Мелітополі в парку знайшли тіло 13-річної дівчинки: її ґвалтували і катували

В окупованому Мелітополі в парку знайшли тіло 13-річної дівчинки. Ні в чому не винну дитину вбили російські військові.

росіяни погрожують батьками дитини

Про трагедію розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Це відбулося в ефірі національного телемарафону.

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Перед тим, як вбити, дитину зґвалтували й застосували проти неї тортури. Це трагічна новина. На жаль, більше деталей зараз не можу повідомити. Але про те, що росіяни та вороги причетні до цього, свідчить той факт, що вони погрожують батькам. Кажуть не коментувати і не висвітлювати факт знайдення їхньої дитини мертвою,

– розповів Федоров.

Оскільки Мелітополь тимчасово перебуває під російською окупацією, українські правоохоронці наразі не можуть повноцінно розслідувати справу.

Останні новини з окупованого Мелітополя

російські військові намагалися відновити місцевий аеродром. Однак як тільки окупанти приступили до ремонту злітно-посадкової смуги, Збройні Сили України завдали удару.

путінські солдати розуміють, що довго утримувати Мелітополь не зможуть. То ж вони почали готувати план відходу з міста. Він передбачає знищення усієї інфраструктури населеного пункту.

На трасі між Мелітополем та Бердянськом російський КамАЗ переїхав легковий автомобіль з цивільним населенням. Усередині перебували двоє дорослих і дитина. На жаль, вони загинули на місці події.

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