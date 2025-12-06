В Минэнерго объяснили, почему после атаки стало больше отключений

Россияне в ночь на 6 декабря массированно атаковали Украину. Под ударом была энергетика.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Как атака 6 декабря повлияла на энергетику?

Анатолий Замулко, глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины, рассказал, что в результате ночной массированной атаки на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.

Увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно – как только энергетики восстановят поврежденные вражеским обстрелом сети,

– сказал он.