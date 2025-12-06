В Міненерго пояснили, чому після атаки стало більше відключень

Росіяни в ніч проти 6 грудня масовано атакували Україну. Під ударом була енергетика.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Як атака 6 грудня вплинула на енергетику?

Анатолій Замулко, очільник Державної інспекції енергетичного нагляду України, розповів, що внаслідок нічної масованої атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції (АЕС) вимушено знизили потужність генерації.

Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово – як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворожим обстрілом мережі,

– сказав він.

Аварійно-відновлювальні роботи почались невідкладно. "Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів та повернути в роботу пошкоджене ворогом устаткування", – запевнили в Міненерго.

Також там нагадали, що внаслідок масованої атаки обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання збільшили. Це вимушений крок. Час застосування знеструмлень за своєю адресою можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

До того ж у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Запорізька АЕС тимчасово була без зовнішнього електропостачання

Це також один із наслідків атаки. Наразі лінія 330 кВ заживлена, проте лінія 750 кВ все ще відключена.

Грубе порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки під час російських ударів по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності атомних електростанцій, не повинне залишатись поза увагою світової спільноти. Російську політику енергетичного тероризму потрібно зупинити,

– наголосили в міністерстві.

Є проблеми і на ЧАЕС

МАГАТЕ встановило, що саркофаг на Чорнобильській атомній станції втратив свої основні захисні функції після удару в лютому 2025 року.

"На даху проведено обмежені тимчасові ремонтні роботи, але своєчасне та комплексне відновлення залишається необхідним, щоб запобігти подальшій деградації та гарантувати довгострокову ядерну безпеку", – пояснив Рафаель Гроссі.

Що пошкоджено після атаки 6 грудня?