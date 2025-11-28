В НАБУ опровергли слухи об обысках у вице-премьера Кулебы

24 Канал обратился за официальным комментарием по этому поводу к НАБУ.

В Национальном антикоррупционном бюро опровергли слухи о следственных действиях у вице-премьера Алексея Кулебы.

Это неправда,

– коротко ответили в НАБУ.

Заметим, Алексей Кулеба – вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития инфраструктуры и территорий в правительстве Юлии Свириденко.

НАБУ и САП осуществляют обыски у руководителя ОП Андрея Ермака. В ведомствах отметили, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования.

По данным СМИ, на территорию правительственного квартала прибыли около 10 сотрудников НАБУ и САП для проведения следственных мероприятий.

Ранее руководитель САП Александр Клименко заявлял, что человек с позывным "Али Баба" якобы раздавал задания для давления на НАБУ и САП. Предполагают, что этот позывной может происходить от инициалов Андрея Ермака – А.Б., то есть Андрей Борисович.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в комментарии 24 Каналу отметил, что действия антикоррупционных органов в отношении Ермака могут иметь различные последствия. С одной стороны, Запад всегда поддерживает борьбу с коррупцией и независимость НАБУ и САП, ожидая от Украины усиления антикоррупционных мер и противодействия организованной преступности.