В НАБУ спростували чутки про обшуки проходили у віцепрем'єра Кулеби

24 Канал звернувся по офіційний коментар стосовно цього до НАБУ.

До теми Обшуки у Єрмака проводять у справі про корупцію в енергетиці, – журналіст FT

В Національному антикорупційному бюро спростували чутки про слідчі дії у віцепрем'єра Олексія Кулеби.

Це неправда,

– коротко відповіли в НАБУ.

Зауважимо, Олексій Кулеба – віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій в уряді Юлії Свириденко.

НАБУ та САП здійснюють обшуки у керівника ОП Андрія Єрмака. У відомствах наголосили, що слідчі дії санкціоновані та проводяться в межах розслідування.

За даними ЗМІ, на територію урядового кварталу прибули близько 10 співробітників НАБУ та САП для проведення слідчих заходів.

Раніше керівник САП Олександр Клименко заявляв, що людина з позивним "Алі Баба" нібито роздавала завдання для тиску на НАБУ та САП. Припускають, що цей позивний може походити від ініціалів Андрія Єрмака – А.Б., тобто Андрій Борисович.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк у коментарі 24 Каналу зазначив, що дії антикорупційних органів щодо Єрмака можуть мати різні наслідки. З одного боку, Захід завжди підтримує боротьбу з корупцією та незалежність НАБУ і САП, очікуючи від України посилення антикорупційних заходів і протидії організованій злочинності.