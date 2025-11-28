В НАБУ спростували чутки про обшуки проходили у віцепрем'єра Кулеби
- НАБУ спростувало чутки про слідчі дії у віцепрем'єра Кулеби.
- Інформація з'явилася у мережі на тлі обшуків у Андрія Єрмака.
Вранці 28 листопада детективи НАБУ та САП провели слідчі дії в очільника Офісу президента України Андрія Єрмака. Невдовзі, в деяких телеграм-каналах з'явилася інформація про обшуки й у віцепрем'єра Олексія Кулеби.
24 Канал звернувся по офіційний коментар стосовно цього до НАБУ.
Чи дійсно слідчі НАБУ проводили обшуки у Кулеби?
В Національному антикорупційному бюро спростували чутки про слідчі дії у віцепрем'єра Олексія Кулеби.
Це неправда,
– коротко відповіли в НАБУ.
Зауважимо, Олексій Кулеба – віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій в уряді Юлії Свириденко.
Що відомо про обшуки у Єрмака?
НАБУ та САП здійснюють обшуки у керівника ОП Андрія Єрмака. У відомствах наголосили, що слідчі дії санкціоновані та проводяться в межах розслідування.
За даними ЗМІ, на територію урядового кварталу прибули близько 10 співробітників НАБУ та САП для проведення слідчих заходів.
Раніше керівник САП Олександр Клименко заявляв, що людина з позивним "Алі Баба" нібито роздавала завдання для тиску на НАБУ та САП. Припускають, що цей позивний може походити від ініціалів Андрія Єрмака – А.Б., тобто Андрій Борисович.
Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк у коментарі 24 Каналу зазначив, що дії антикорупційних органів щодо Єрмака можуть мати різні наслідки. З одного боку, Захід завжди підтримує боротьбу з корупцією та незалежність НАБУ і САП, очікуючи від України посилення антикорупційних заходів і протидії організованій злочинності.
Однак оскільки Єрмак очолював українську делегацію на Женевських перемовинах, то ця ситуація може вплинути на подальші міжнародні контакти України.