На Ивано-Франковщине фанатка "русского мира" танцевала возле церкви, когда везли павшего воина

В Ивано-Франковской области произошел громкий скандал. Женщина не только проявила пренебрежение к украинскому защитнику, но и назвала россиян "братьями".

Инцидент произошел в городе Надворная Ивано-Франковской области. Детали о нем рассказал местный телеграм-канал.

Читайте также В Одесской области пьяные девушки развлекались на могилах воинов

Что известно о скандале

Очевидец записал видео, на котором показал женщину, которая сидела в машине возле церкви и тоже что-то в этот момент записывала на смартфон. Парень рассказал, что она громко включила музыку в авто и начала танцевать в тот момент, когда мимо нее провозили павшего украинского защитника. Автор видео добавил, что он вызвал полицию.

Осторожно! На кадрах присутствует ненормативная лексика на украинском языке.

Очевидец рассказывает подробности: смотрите видео



Как пишет телеграм-канал, впоследствии в соцсетях нашли видео этой женщины. В коротком ролике она на английском обращается к украинским военнослужащим. Женщина называет россиян "братьями" и заявляет, что в Украине и России якобы живут "те же люди". Авторка видео выражает уважение уклонистам и говорит, что в Украине мужчин якобы заставляют убивать россиян. После этого она начинает нецензурно оскорблять воинов ВСУ и называть их "абьюзерами" и "неудачниками".

Осторожно! На кадрах присутствует ненормативная лексика на английском.

Любительница "русского" мира демонстрирует пренебрежение к ВСУ: смотрите видео



Подробности скандала и дополнительная информация о любительнице "русского мира" устанавливаются.

Похожие ужасные случаи в Украине