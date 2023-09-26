Инцидент произошел в селе Ивановка Одесской области 23 сентября вечером около 20 часов. В нем принимали участие две девушки и один парень. Все они несовершеннолетние.

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Что именно натворили подростки

Несовершеннолетние танцевали и развлекались во время прогулки по памятному месту. Также они обсуждали возможность справления своих естественных потребностей прямо на Аллее Славы погибшим героям.

Всё это подростки снимали на видео. Затем они сами выложили кадры в соцсети.

Как отреагировала полиция

Правоохранители посмотрели кадры и установили всех участников видео и время съемки. Затем они пригласили детей вместе с родителями в полицейский участок. Там они опросили подростков и провели профилактические беседы с ними и взрослыми.

Сотрудники полиции составили административные протоколы по факту мелкого хулиганства в отношении двух девушек-подростков. Они направили материалы в суд, который будет решать вопрос о наложении административного взыскания.

Также правоохранители решили проверить сотрудников одного из торговых заведений Ивановки. Эти работники могли продать алкоголь несовершеннолетним. В случае подтверждения им будет угрожать ответственность по статье 156 ("Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями").

Похожий случай был в Киеве