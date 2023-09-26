Інцидент стався у селі Іванівка Одеської області 23 вересня ввечері близько 20 години. У ньому взяли участь двоє дівчат та один хлопець. Всі вони є неповнолітніми.

Читайте також Одна Україна – два світи: у Рівному водій "дрифтував" на тлі фото загиблих воїнів

Що саме накоїли підлітки

Неповнолітні танцювали та розважалися під час прогулянки через пам’ятне місце. Також вони обговорювали можливість справлення своїх природних потреб прямо на Алеї Слави загиблим героям.

Все це підлітки знімали на відео. Потім вони самі виклали кадри у соцмережі.

Як відреагувала поліція

Правоохоронці подивилися кадри та встановили всіх учасників відео і час зйомки. Після вони запросили дітей разом із батьками до поліцейського відділку. Там вони опитали підлітків, а також провели профілактичні бесіди з ними та дорослими.

Співробітники поліції склали адміністративні протоколи за фактом дрібного хуліганства відносно двох дівчат-підлітків. Вони скерували матеріали до суду, який буде вирішувати питання щодо накладення адміністративного стягнення.

Також правоохоронці вирішили перевірити співробітників одного з торговельних закладів Іванівки. Ці працівники могли продати алкоголь неповнолітнім особам. У разі підтвердження їм загрожуватиме відповідальність за статтею 156 ("Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами").

Схожий випадок був у Києві