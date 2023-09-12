Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал о диком поведении водителя Ford Mustang. Он также поделился в соцсетях кадрами с места происшествия.
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Подробности скандального инцидента
На улице Соборной в Ровно 21-летний водитель устроил дрифт перед фотографиями воинов, погибших из-за агрессии России против Украины. Белошицкий назвал поведение водителя циничным и дерзким. По его словам, правоохранители задержали этого молодого человека 11 сентября.
Одна Украина – два мира. Один на поле боя борется за свободу ценой жизни, а другой – дерзкий, циничный, "дрифтует" перед портретами погибших Героев,
– заметил он.
Белошицкий призвал украинцев, проходящих мимо стелы с павшими воинами ВСУ, склонить головы и почтить их память. Также он призвал не забывать, что наши люди платят за свободу Украины своими жизнями.
На кадрах можно увидеть, как легковушка разворачивается с нарушением ПДД. Она несколько раз пересекает двойную сплошную линию и неоднократно выезжает на встречную полосу при выполнении дрифта. После этого водитель едет с места происшествия, а вслед за ним выезжает машина полиции.
Водитель Ford Mustang исполняет дрифт в Ровно перед фото погибших воинов: видео Алексея Белошицкого
Некоторые водители устраивают "шоу" во время войны
- Так, недавно во Львове водитель Mercedes-Benz 412 D нарушал ПДД и даже кичился этим. Он записывал на видео, как создает на дороге аварийные ситуации, а затем выкладывал ролики в соцсетях.
- Впоследствии этого любителя острых ощущений задержали. 24-летний мужчина признал вину и извинился за свое поведение.
- А раньше в Тернополе студенты устроили гонки на элитных автомобилях. Они специально пугали пешеходов, снимали свои "приключения" и кичились нарушением ПДД.
- Очевидцы вызвали стражей порядка, а те задержали молодых людей. Как выяснилось, раньше у них уже были проблемы с законом.