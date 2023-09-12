Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал о диком поведении водителя Ford Mustang. Он также поделился в соцсетях кадрами с места происшествия.

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Подробности скандального инцидента

На улице Соборной в Ровно 21-летний водитель устроил дрифт перед фотографиями воинов, погибших из-за агрессии России против Украины. Белошицкий назвал поведение водителя циничным и дерзким. По его словам, правоохранители задержали этого молодого человека 11 сентября.

Одна Украина – два мира. Один на поле боя борется за свободу ценой жизни, а другой – дерзкий, циничный, "дрифтует" перед портретами погибших Героев,

– заметил он.

Белошицкий призвал украинцев, проходящих мимо стелы с павшими воинами ВСУ, склонить головы и почтить их память. Также он призвал не забывать, что наши люди платят за свободу Украины своими жизнями.

На кадрах можно увидеть, как легковушка разворачивается с нарушением ПДД. Она несколько раз пересекает двойную сплошную линию и неоднократно выезжает на встречную полосу при выполнении дрифта. После этого водитель едет с места происшествия, а вслед за ним выезжает машина полиции.

Водитель Ford Mustang исполняет дрифт в Ровно перед фото погибших воинов: видео Алексея Белошицкого



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