На Івано-Франківщині фанатка "русского міра" танцювала біля церкви, коли везли полеглого воїна

В Івано-Франківській області стався гучний скандал. Жінка не тільки проявила зневагу до українського захисника, а ще й назвала росіян "братами".

Інцидент стався у місті Надвірна Івано-Франківської області. Деталі про нього розповів місцевий телеграм-канал.

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Що відомо про скандал

Очевидець записав відео, на якому показав жінку, що сиділа у машині біля церкви та теж щось у цей момент записувала на смартфон. Хлопець розповів, що вона гучно увімкнула музику в авто та почала танцювати у той момент, коли повз неї провозили полеглого українського захисника. Автор відео додав, що він викликав поліцію.

Обережно! На кадрах присутня ненормативна лексика українською.

Очевидець розповідає подробиці: дивіться відео



Як пише телеграм-канал, згодом у соцмережах знайшли відео цієї жінки. У короткому ролику вона англійською звертається до українських військовослужбовців. Жінка називає росіян "братами" та заявляє, що в Україні та Росії буцімто живуть "ті самі люди". Авторка відео висловлює повагу ухилянтам та каже, що в Україні чоловіків нібито змушують вбивати росіян. Після цього вона починає нецензурно ображати воїнів ЗСУ та називати їх "аб'юзерами" та "невдахами".

Обережно! На кадрах присутня ненормативна лексика англійською.

Любителька "русского" міра демонструє зневагу до ЗСУ: дивіться відео



Подробиці скандалу та додаткова інформація щодо любителькі "русского міра" встановлюються.

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