Місцевими телеграм-каналами Одеси поширюється відео, де п'яні дівчата розважаються на Алеї похованих Героїв.
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Сходити в туалет прямо на квіти
У селі міського типу Іванівка, що в Одеській області розважаються на алеї загиблих військових. Вони співають російські пісні та, загалом, поводяться неадекватно. Одна із них навіть пропонує іншій сходити в туалет прямо на квіти. Вона каже подрузі "полити" їх.
Дівчата розважаються на могилах військових: дивіться відео
Поведінка дівчат є неприйнятною.
Наразі поліція уточнює деталі скандального інциденту.
На Рівненщині жінка вкрала квіти з могили військового
- У Рівненській області судили жінку за те, що та поцупила троянди з могили українського захисника. Вона визнала свою провину та пояснила аморальну поведінку. Інцидент стався зранку 10 квітня у селі Козин Дубенського району. Там на місцевому кладовищі жінка вкрала 20 троянд з могили воїна ЗСУ.
- Жінку згодом викрили та вручили їй підозру за 1 частиною 297 статті Кримінального кодексу України. Як з'ясувалося, в той день обвинувачена йшла до могили свого свекра. На цвинтарі вона побачила красиві троянди й вирішила їх зірвати. Ці квіти жінка захотіла подарувати невістці на день народження.
- Ця жінка з 1998 року перебуває на обліку в лікаря-психіатра. Тому під час розслідування було назначено судово-психіатричну експертизу. Її результати показали, що 10 квітня обвинувачена не страждала від будь-яких психічних розладів та могла усвідомлювати наслідки своїх дій.
- На суді жінка розкаялася. Нещодавно суддя Аліна Сільман визнала її винною та призначила їй один рік іспитового терміну. Також суд постановив віддати троянди власникам.