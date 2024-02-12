Инцидент произошел в городе Надворная Ивано-Франковской области. Детали о нем рассказал местный телеграм-канал.
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Что известно о скандале
Очевидец записал видео, на котором показал женщину, которая сидела в машине возле церкви и тоже что-то в этот момент записывала на смартфон. Парень рассказал, что она громко включила музыку в авто и начала танцевать в тот момент, когда мимо нее провозили павшего украинского защитника. Автор видео добавил, что он вызвал полицию.
Осторожно! На кадрах присутствует ненормативная лексика на украинском языке.
Очевидец рассказывает подробности: смотрите видео
Как пишет телеграм-канал, впоследствии в соцсетях нашли видео этой женщины. В коротком ролике она на английском обращается к украинским военнослужащим. Женщина называет россиян "братьями" и заявляет, что в Украине и России якобы живут "те же люди". Авторка видео выражает уважение уклонистам и говорит, что в Украине мужчин якобы заставляют убивать россиян. После этого она начинает нецензурно оскорблять воинов ВСУ и называть их "абьюзерами" и "неудачниками".
Осторожно! На кадрах присутствует ненормативная лексика на английском.
Любительница "русского" мира демонстрирует пренебрежение к ВСУ: смотрите видео
Подробности скандала и дополнительная информация о любительнице "русского мира" устанавливаются.
Похожие ужасные случаи в Украине
- В прошлом году в Киеве местные девушки танцевали на кладбище. Более того, они сделали это на могиле своего отца, который был военным и погиб в Изюме.
- Совершеннолетние жительницы столицы записали танцы на видео и распространили ролик в соцсетях. Впоследствии ими заинтересовались правоохранители. В МВД заявляли, что нарушительницам грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет за надругательство над могилами.
- Ранее в селе Ивановка Одесской области подростки танцевали на Аллее Славы погибших воинов. Они тоже снимали свои танцы на видео. Правоохранители установили всех участников видео и пригласили детей вместе с родителями в полицейский участок.