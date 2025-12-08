В нескольких регионах ввели аварийные отключения света

В ряде регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной усиления ограничений являются последствия предыдущих вражеских массированных ракетно-дронных атак.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Где ввели аварийные отключения?

Отметим, что предварительно обнародованные графики в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме,

– говорится в сообщении.