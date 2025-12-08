8 декабря, 16:37
В нескольких регионах ввели аварийные отключения света
В ряде регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной усиления ограничений являются последствия предыдущих вражеских массированных ракетно-дронных атак.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Где ввели аварийные отключения?
Отметим, что предварительно обнародованные графики в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме,
– говорится в сообщении.