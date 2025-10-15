Вечером 15 октября россияне в очередной раз атаковали Украину. Звуки взрывов во время воздушной тревоги услышали жители Нежина на Черниговщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Смотрите также Ударные БпЛА врага атакуют Украину: где сейчас наибольшая угроза и каковы последствия обстрелов

Что известно об атаке?

Вечером в среду, 15 октября, во время воздушной тревоги в Нежине на Черниговщине прогремели взрывы. Об опасности ранее сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Вражеские БпЛА западнее Чернигова, курсом на город,

– писали защитники.

Кроме того, они сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Известно об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Повторные взрывы прогремели в Нежине в 19:10.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Где также было громко?