Увечері 15 жовтня росіяни вкотре атакували Україну. Звуки вибухів під час повітряної тривоги почули жителі Ніжина на Чернігівщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про атаку?

Увечері в середу, 15 жовтня, під час повітряної тривоги в Ніжині на Чернігівщині пролунали вибухи. Про небезпеку раніше повідомляли в Повітряних силах ЗСУ.

Ворожі БпЛА західніше Чернігова, курсом на місто,

– писали захисники.