В Николаеве утром 7 августа прогремел взрыв. В тот момент в регионе звучала воздушная тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.

Что известно о взрыве в Николаеве?

В Николаевской области воздушную тревогу объявили утром в 8:28. Через несколько минут в регионе было громко.

Так, журналисты в 8:43 сообщили о взрыве в Николаеве. Его подтвердил и городской голова Сенкевич.

Был слышен взрыв в Николаеве. Выясняем. Воздушная тревога продолжается!

– написал он.

Отметим, что глава ОВА Виталий Ким перед этим, в 8:37, сообщал о движении вражеской цели на Николаев.

Подчеркнем, что в Николаевской области по состоянию на 8:56 все еще продолжается тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью.