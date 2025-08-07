В Николаеве был слышен звук взрыва
- Вранці 7 серпня у Миколаєві пролунав вибух.
- Мер міста Сєнкевич підтвердив вибух, подробиці з'ясовуються.
В Николаеве утром 7 августа прогремел взрыв. В тот момент в регионе звучала воздушная тревога.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.
Что известно о взрыве в Николаеве?
В Николаевской области воздушную тревогу объявили утром в 8:28. Через несколько минут в регионе было громко.
Так, журналисты в 8:43 сообщили о взрыве в Николаеве. Его подтвердил и городской голова Сенкевич.
Был слышен взрыв в Николаеве. Выясняем. Воздушная тревога продолжается!
– написал он.
Отметим, что глава ОВА Виталий Ким перед этим, в 8:37, сообщал о движении вражеской цели на Николаев.
Подчеркнем, что в Николаевской области по состоянию на 8:56 все еще продолжается тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью.