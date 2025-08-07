У Миколаєві було чутно звук вибуху
- Вранці 7 серпня у Миколаєві пролунав вибух.
- Мер міста Сєнкевич підтвердив вибух, подробиці з'ясовуються.
У Миколаєві зранку 7 серпня пролунав вибух. На той момент в регіоні лунала повітряна тривога.
Про це пише 24 Канал з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича.
Що відомо про вибух в Миколаєві?
В Миколаївській області повітряну тривогу оголосили зранку о 8:28. Невдовзі в регіоні було гучно.
Так, журналісти о 8:43 повідомили про вибух в Миколаєві. Його підтвердив і міський голова Сєнкевич.
Було чутно вибух у Миколаєві. З'ясовуємо. Повітряна тривога продовжується!
– написав він.
Зазначимо, що очільник ОВА Віталій Кім перед цим, о 8:37, повідомляв про рух ворожої цілі на Миколаїв.
Наголосимо, що в Миколаївській області станом на 8:56 все ще триває тривога. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.