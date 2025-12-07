В Одессе завершили ремонт, но до сих пор не вернули всем свет: в ДТЭК объяснили причину

В результате массированной атаки 6 декабря в Одессе тысячи семей остались без света. После частичного восстановления электричества резко возросло потребление, сеть не выдержала и три кабельные линии вышли из строя.

На утро 7 декабря ремонтные работы в Пересыпском районе Одессы завершили, но свет вернули не всем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Почему не у всех потребителей в Одессе есть свет?

По данным ДТЭК, запитать одновременно всех клиентов пока невозможно из-за резкого роста нагрузки на сети после восстановления электроснабжения. Чтобы не допустить масштабных аварий, свет подается поочередно.

Мы просим каждого из вас помочь энергетикам. Пожалуйста, используйте мощные приборы по очереди, не включайте их все одновременно. Это простое правило поможет уменьшить нагрузку на сети и позволит быстрее и безопаснее подать свет во все дома,

– сообщили в компании.

Что известно об атаке на Одессу?