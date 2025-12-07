В Одесі завершили ремонт, але досі не повернули всім світло: у ДТЕК пояснили причину
- Після часткового відновлення електрики в Одесі різко зросло споживання, через що мережа не витримала і три кабельні лінії вийшли з ладу.
- ДТЕК зазначає, що ремонт завершено, але світло подається почергово, щоб уникнути масштабних аварій через навантаження на мережі, і просить мешканців не вмикати потужні прилади одночасно.
Внаслідок масованої атаки 6 грудня в Одесі тисячі родин залишилися без світла. Після часткового відновлення електрики різко зросло споживання, мережа не витримала та три кабельні лінії вийшли з ладу.
На ранок 7 грудня ремонтні роботи в Пересипському районі Одеси завершили, але світло повернули не всім. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Дивіться також В Одесі й області оновили графіки відключень: як довго не буде світла 7 грудня
Чому не у всіх споживачів в Одесі є світло?
За даними ДТЕК, заживити одночасно всіх клієнтів поки що неможливо через різке зростання навантаження на мережі після відновлення електропостачання. Щоб не допустити масштабних аварій, світло подається почергово.
Ми просимо кожного з вас допомогти енергетикам. Будь ласка, використовуйте потужні прилади по черзі, не вмикайте їх усі одночасно. Це просте правило допоможе зменшити навантаження на мережі та дасть змогу швидше й безпечніше подати світло в усі оселі,
– повідомили у компанії.
Що відомо про атаку на Одесу?
У ніч проти 6 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру на Одещині. В області були перебої в постачанні електрики та тепла. Упродовж дня енергетикам вдалося перезаживити майже 30 тисяч домогосподарств в Одесі.
Однак у Пересипському районі без світла залишилися близько 16,8 тисячі сімей. Після часткового відновлення електрики мережа не витримала.
Зауважимо, що під час цієї атаки ворог обстріляв об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. В Укренерго уточнили, що це була восьма з початку року масована ракетно-дронова атака на енергосистему.