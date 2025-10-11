В Одессе прогремели взрывы: город под атакой дронов, есть перебои со светом и водой
- В Одессе ночью 11 октября прогремели взрывы из-за атаки вражеских дронов, что привело к перебоям со светом и водой.
- Одесская ОВА сообщила о работе ПВО и призвала жителей оставаться в безопасных местах.
В Одессе поздно ночью 11 октября прогремели взрывы. До этого в городе объявили тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.
Впоследствии в городе начались перебои со светом. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала и издание "Думская".
Что известно о взрывах в Одессе?
Тревогу в Одесской области объявили в 00:30 11 октября. Воздушные силы сообщали о группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении области.
БПЛА держат курс на Одессу, Черноморск,
– написали через несколько минут военные.
Взрывы в Одессе услышали в 00:39. Об этом написали журналисты "Думской".
В издании писали, что в городе мигал свет. Громко было в городе также в 00:45.
В телеграм-канале monitor также писали, что около 15 вражеских БПЛА движется через город Одесса и пригород. Также авторы канала призвали быть внимательными жителей Усатово и Пересыпи.
Корреспондентка 24 Канала отметила, что после 00:50 в городе были проблемы со светом. Также наблюдались проблемы с водой.
В 01:02 глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что в области работает ПВО. Он также призвал граждан оставаться в безопасных местах.
В каких городах слышали взрывы раньше?
Поздно вечером 10 октября стало известно, что город Чугуев в Харьковской области был под массированным вражеским обстрелом. В результате атаки беспилотниками в населенном пункте возникли возгорания в нескольких местах.
За несколько часов до этого громко было также в Днепре. Взрывы произошли после пусков российских авиабомб.
Утром 10 октября взрывы были слышны в Киеве. Столицу враг атаковал крылатыми ракетами типа "Искандер-К".