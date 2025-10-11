В Одессе поздно ночью 11 октября прогремели взрывы. До этого в городе объявили тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

Впоследствии в городе начались перебои со светом. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала и издание "Думская".

Что известно о взрывах в Одессе?

Тревогу в Одесской области объявили в 00:30 11 октября. Воздушные силы сообщали о группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении области.

БПЛА держат курс на Одессу, Черноморск,

– написали через несколько минут военные.

Взрывы в Одессе услышали в 00:39. Об этом написали журналисты "Думской".

В издании писали, что в городе мигал свет. Громко было в городе также в 00:45.

В телеграм-канале monitor также писали, что около 15 вражеских БПЛА движется через город Одесса и пригород. Также авторы канала призвали быть внимательными жителей Усатово и Пересыпи.

Корреспондентка 24 Канала отметила, что после 00:50 в городе были проблемы со светом. Также наблюдались проблемы с водой.

В 01:02 глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что в области работает ПВО. Он также призвал граждан оставаться в безопасных местах.

