В Одессе прогремели взрывы: город под атакой дронов, есть перебои со светом и водой
11 октября, 00:43
В Одессе прогремели взрывы: город под атакой дронов, есть перебои со светом и водой

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • В Одессе ночью 11 октября прогремели взрывы из-за атаки вражеских дронов, что привело к перебоям со светом и водой.
  • Одесская ОВА сообщила о работе ПВО и призвала жителей оставаться в безопасных местах.

В Одессе поздно ночью 11 октября прогремели взрывы. До этого в городе объявили тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

Впоследствии в городе начались перебои со светом. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала и издание "Думская".

Что известно о взрывах в Одессе?

Тревогу в Одесской области объявили в 00:30 11 октября. Воздушные силы сообщали о группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении области.

БПЛА держат курс на Одессу, Черноморск, 
– написали через несколько минут военные.

Взрывы в Одессе услышали в 00:39. Об этом написали журналисты "Думской".

В издании писали, что в городе мигал свет. Громко было в городе также в 00:45.

В телеграм-канале monitor также писали, что около 15 вражеских БПЛА движется через город Одесса и пригород. Также авторы канала призвали быть внимательными жителей Усатово и Пересыпи.

Корреспондентка 24 Канала отметила, что после 00:50 в городе были проблемы со светом. Также наблюдались проблемы с водой.

В 01:02 глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что в области работает ПВО. Он также призвал граждан оставаться в безопасных местах.

