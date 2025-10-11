В Одесі прогриміли вибухи: місто під атакою дронів, є перебої зі світлом і водою
- В Одесі вночі 11 жовтня пролунали вибухи через атаку ворожих дронів, що призвело до перебоїв зі світлом та водою.
- Одеська ОВА повідомила про роботу ППО та закликала жителів залишатися в безпечних місцях.
В Одесі пізно вночі 11 жовтня пролунали вибухи. До цього у місті оголосили тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
Згодом у місті почалися перебої зі світлом. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу та видання "Думська".
До теми На Черкащині ворог цілив по критичній інфраструктурі: є постраждалі та руйнування
Що відомо про вибухи в Одесі?
Тривогу в Одеській області оголосили о 00:30 11 жовтня. Повітряні сили повідомляли про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку області.
БпЛА тримають курс на Одесу, Чорноморськ,
– написали через кілька хвилин військові.
Вибухи в Одесі почули о 00:39. Про це написали журналісти "Думської".
У виданні писали, що в місті блимало світло. Гучно було в місті також о 00:45.
У телеграм-каналі monitor також писали, що близько 15 ворожих БпЛА рухається через місто Одеса та передмістя. Також автори каналу закликали бути уважними жителів Усатового та Пересипа.
Кореспондентка 24 Каналу зазначила, що після 00:50 у місті були проблеми зі світлом. Також спостерігалися проблеми із водою.
О 01:02 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що в області працює ППО. Він також закликав громадян залишатися в безпечних місцях.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
У яких містах чули вибухи раніше?
Пізно ввечері 10 жовтня стало відомо, що місто Чугуїв у Харківській області було під масованим ворожим обстрілом. Унаслідок атаки безпілотниками у населеному пункті виникли займання у кількох місцях.
За кілька годин до цього гучно було також у Дніпрі. Вибухи сталися після пусків російських авіабомб.
Уранці 10 жовтня вибухи чули у Києві. Столицю ворог атакував крилатими ракетами типу "Іскандер-К".