В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила военнослужащего из автомата

Трагическое событие произошло в ночь с субботы на воскресенье в одной из квартир многоэтажки в Приморском районе города.

По данным следствия, инцидент произошел в Приморском районе города.

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Роковое застолье

Около 2 часов ночи в полицию позвонил военный, который сообщил о гибели своего 23-летнего побратима.

Прибыв по вызову, правоохранители установили обстоятельства трагедии. Оказалось, что заявитель пригласил в гости товарища и двух знакомых девушек в возрасте 17 и 20 лет.

Во время хмельного застолья 17-летняя девушка захотела попытаться разобрать и собрать автомат, принадлежащий владельцу квартиры. Она взяла оружие в руки и произошли выстрелы. Пули попали в 23-летнего военного. К сожалению, от полученных ран он погиб на месте.

С места совершения преступления следователи изъяли автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему, гильзы, два пистолета и другие интересующие следствие вещи.

По указанному факту начато уголовное производство, которое квалифицируется как убийство по неосторожности.

Тело погибшего направлено на экспертизу. Правоохранители также изучают основания наличия и хранения автоматического оружия по месту жительства у его товарища.

Напомним, что в начале июня в Луцке возле подъезда нашли тело мужчины в военной форме. Полиция установила, что погибшим был 39-летний лучанин. Предварительно телесные повреждения он получил вследствие падения с высоты собственного роста. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.