В Одесі 17-річна дівчина випадково застрелила військовослужбовця з автомата

Трагедія сталася у ніч проти 30 червня. В Одесі в одній із квартир багатоповерхівки дівчина випадково вбила знайомого, який був військовослужбовцем.

За даними слідства, інцидент трапився в Приморському районі міста.

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Фатальне застілля

Близько 2 години ночі до поліції зателефонував військовий, який повідомив про загибель свого 23-річного побратима.

Прибувши за викликом, правоохоронці встановили обставини трагедії. Виявилося, що заявник запросив у гості товариша та двох знайомих дівчат віком 17 й 20 років.

Під час хмільного застілля 17-річна дівчина захотіла спробувати розібрати та зібрати автомат, що належить власнику квартири. Вона взяла зброю до рук і відбулися постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці.

З місця скоєння злочину слідчі вилучили автомат Калашникова та декілька магазинів з набоями до нього, гільзи, два пістолети та інші речі, що мають інтерес для слідства.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, яке кваліфікується як вбивство через необережність.

Тіло загиблого направлено на експертизу. Правоохоронці також вивчають підстави наявності та зберігання автоматичної зброї за місцем мешкання у його товариша.

Нагадаємо, що на початку червня у Луцьку біля під'їзду знайшли тіло чоловіка у військовій формі. Поліція встановила, що загиблий був 39-річний лучанин. Попередньо, тілесні ушкодження він отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.