У вбивстві військового на Одещині підозрюють чоловіка, який тимчасово проживав у Подільську. Йому загрожує до 15 років за ґратами.
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Зізнався у скоєному
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Уже провели низку оперативно-розшукових заходів і слідчих дій. Зловмисника викрили. Він зізнався у скоєному.
Чоловіка вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та обрання запобіжного заходу.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років,
– констатував начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.
Слідство триває під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури.
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Що відомо про вбивство військового
- Вранці п'ятниці, 8 березня, на проспекті Шевченка у місті Подільськ перехожі виявили тіло.
- Жертва – військовий 1989 року народження.
- У поліції заявили, що на тілі є ознаки насильницької смерті.