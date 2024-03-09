В убийстве военного в Одесской области подозревают мужчину, который временно проживал в Подольске. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
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Признался в содеянном
Правоохранители открыли уголовное производство по статье умышленное убийство. Уже провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Злоумышленника разоблачили. Он признался в содеянном.
Мужчину уже поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку и избрании меры пресечения.
Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет,
– констатировал начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.
Следствие продолжается под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.
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Что известно об убийстве военного
- Утром пятницы, 8 марта, на проспекте Шевченко в городе Подольск прохожие обнаружили тело.
- Жертва – военный 1989 года рождения.
- В полиции заявили, что на теле есть признаки насильственной смерти.