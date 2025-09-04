Утром 4 сентября в Одесской области слышали взрыв. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Думская".

Смотрите также Россияне ночью массированно атаковали Харьковскую область: горели дома и предприятия, пострадали люди

Какая причина взрыва в Одесской области 4 сентября?

Около 10:42 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали об угрозе баллистики в регионе.

Угроза применения баллистического вооружения с юга,

– говорится в сообщении.

Уже в 11:02 местные СМИ написали, что в регионе был слышен звук взрыва. Детали удара или сбития враждебной цели пока нет.

Кстати, оперативно о воздушных тревогах, ракетных опасностях, угрозах ударных БпЛА, а также о последствиях ударов врага и других важных новостях читайте в нашем телеграмме.

Недавние атаки на Украину: каковы последствия?