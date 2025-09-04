Укр Рус
4 сентября, 11:05
2

В Одесской области прогремел взрыв: в регионе угроза баллистики

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Одесской области 4 сентября прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.
  • Детали относительно удара или сбития вражеской цели пока не известны.

Утром 4 сентября в Одесской области слышали взрыв. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Думская".

Какая причина взрыва в Одесской области 4 сентября?

Около 10:42 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали об угрозе баллистики в регионе.

Угроза применения баллистического вооружения с юга,
– говорится в сообщении.

Уже в 11:02 местные СМИ написали, что в регионе был слышен звук взрыва. Детали удара или сбития враждебной цели пока нет.

Недавние атаки на Украину: каковы последствия?

  • В Запорожье в результате удара вражеского беспилотника есть повреждения. Также уже известно о по меньшей мере трех пострадавших. Им была оказана медицинская помощь.

  • Российские дроны ударили ночью и ударили по Харьковщине. Возгорание произошло в Чугуевском и Лозовском районах. Пострадали пять гражданских, зафиксировано четыре пожара на территории предприятия, инфраструктурных объектов и жилого дома.

  • От атаки дронами в Одессе загорелось складское помещение. Для ликвидации пожара было привлечено более 40 спасателей.