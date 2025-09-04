В Одесской области прогремел взрыв: в регионе угроза баллистики
- В Одесской области 4 сентября прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.
- Детали относительно удара или сбития вражеской цели пока не известны.
Утром 4 сентября в Одесской области слышали взрыв. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистики.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Думская".
Какая причина взрыва в Одесской области 4 сентября?
Около 10:42 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали об угрозе баллистики в регионе.
Угроза применения баллистического вооружения с юга,
– говорится в сообщении.
Уже в 11:02 местные СМИ написали, что в регионе был слышен звук взрыва. Детали удара или сбития враждебной цели пока нет.
Недавние атаки на Украину: каковы последствия?
В Запорожье в результате удара вражеского беспилотника есть повреждения. Также уже известно о по меньшей мере трех пострадавших. Им была оказана медицинская помощь.
Российские дроны ударили ночью и ударили по Харьковщине. Возгорание произошло в Чугуевском и Лозовском районах. Пострадали пять гражданских, зафиксировано четыре пожара на территории предприятия, инфраструктурных объектов и жилого дома.
От атаки дронами в Одессе загорелось складское помещение. Для ликвидации пожара было привлечено более 40 спасателей.