На Одещині пролунав вибух: в регіоні загроза балістики
- В Одеській області 4 вересня пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістики.
- Деталі щодо удару чи збиття ворожої цілі наразі не відомі.
Вранці 4 вересня в Одеській області чули вибух. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів балістикою.
Про це пише 24 Канал з посиланням на "Думская".
Яка причина вибуху на Одещині 4 вересня?
Близько 10:42 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу балістики у регіоні.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,
– йдеться в повідомленні.
Вже об 11:02 місцеві ЗМІ написали, що в регіону було чутно звук вибуху. Деталей удару чи збиття ворожої цілі наразі немає.
