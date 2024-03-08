В Одесской области нашли мертвым военного: полиция расследует умышленное убийство

В Одесской области нашли тело военнослужащего. Сейчас правоохранители разыскивают вероятного убийцу.

Точные обстоятельства гибели военного еще выясняют, однако дело в Единый реестр правоохранители внесли как "умышленное убийство".

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Что известно

Утром 8 марта в Подольске на проспекте Шевченко прохожие обнаружили тело мужчины в военной форме. Они увидели тело около 7 часов утра и сразу позвонили в полицию.

По прибытию правоохранители внесли событие в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В Одесской области убили военнослужащего: фото Нацполиции

Подольские полицейские расследуют все обстоятельства гибели военнослужащего. Также они ищут человека, который мог совершить убийство.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на разоблачение лица, которое может быть причастно к указанному уголовному правонарушению,

– сообщили в полиции.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, работники Подольской окружной прокуратуры, другие оперативные службы.

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