На Одещині знайшли мертвим військового: поліція розслідує умисне вбивство

В Одеській області знайшли тіло військовослужбовця. Наразі правоохоронці розшукують ймовірного вбивцю.

Точні обставини гибелі війскового ще з'ясовують, однак справу до Єдиного реєстру правоохоронці внесли як "умисне вбивство".

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Що відомо

Зранку 8 березня у Подольську на проспекті Шевченка перехожі виявили тіло чоловіка у військовій формі. Вони побачили тіло близько 7 години ранку та одразу зателефонували до поліції.

По прибуттю правоохоронці внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань як умисне вбивство – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

На Одещині вбили військовослужбовця: фото Нацполіції

Встановлюються всі обставини події, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на викриття особи, яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення,

– повідомили в поліції.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, працівники Подільської окружної прокуратури, інші оперативні служби.

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