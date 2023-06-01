В одном из районов Одессы произошла стрельба: есть погибшие

1 июня 2023, 16:30
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Источник:

Полиция Одесской области

В одном из районов Одессы 1 июня после обеда произошла стрельба. Один человек погиб, еще два человека – получили огнестрельные ранения.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы. Отмечают, что пострадавшие доставлены в больницу, они получают необходимую медицинскую помощь.

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В настоящее время на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются,
– сообщили в полиции.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська