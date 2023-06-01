В одном из районов Одессы произошла стрельба: есть погибшие
1 июня 2023, 16:30Читати новину українською
Источник:Полиция Одесской области
В одном из районов Одессы 1 июня после обеда произошла стрельба. Один человек погиб, еще два человека – получили огнестрельные ранения.
Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы. Отмечают, что пострадавшие доставлены в больницу, они получают необходимую медицинскую помощь.
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В настоящее время на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются,
– сообщили в полиции.