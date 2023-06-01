В Одесі сталася стрілянина: жінка загинула на місці, чоловік – у швидкій
В Київському районі Одеси 1 червня після обіду сталась стрілянина. Двоє людей загинули. Причиною стрілянини став конфлікт між рідними.
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини, повідомила у коментарі 24 Каналу головна спеціалістка відділу комунікацій ГУ Нацполіції Дар'я Ярчук.
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Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються,
– йдеться в повідомленні Одеської поліції.
В Одесі сталась стрілянина / Фото Нацполіції Одеської області
Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини / Фото Нацполіції Одеської області
Стрілянина між родичами: загинуло двоє людей
Оновлення. Станом на 17:00 в поліції уточнили, що стрілянина сталася у Київському районі Одеси близько 15:00. За попередньою інформацією, внаслідок конфлікту між родичами, які перебували у двох автомобілях.
Загинули дві людини: жінка на місці, 30-річний чоловік – водій BMW – в машині швидкої.Важливо! Правоохоронці відкрили справу за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
В Одесі сталась стрілянина: відео
Вбивство через ревнощі
Згодом ЗМІ повідомили, що попередня версія того, що сталось – вбивство через ревнощі. Ймовірно, чоловік застав дружину з коханцем і розстріляв їх.
За словами очевидців, вогонь по BMW відкрили із Range Rover. Після того як двоє людей було поранено, пасажир, який сидів на задньому сидінні BMW відкрив вогонь у відповідь,
– йдеться у повідомленні.
В Одесі внаслідок стрілянини загинули двоє людей: відео
Інші випадки стрілянини та нападів
- До слова, на початку місяця, 4 травня в Одесі невідомі чоловіки у військовій формі напали та побили громадського діяча Дем'яна Ганула. На думку активіста, до його побиття причетний організатор нападу на Сергія Стерненка.
- Натомість у Чернігові стався конфлікт між 69-річним чоловіком та підлітками: п'яний чернігівець погрожував дітям зброєю.