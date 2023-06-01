В Одесі сталася стрілянина: жінка загинула на місці, чоловік – у швидкій

1 червня 2023, 17:12
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В Київському районі Одеси 1 червня після обіду сталась стрілянина. Двоє людей загинули. Причиною стрілянини став конфлікт між рідними.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини, повідомила у коментарі 24 Каналу головна спеціалістка відділу комунікацій ГУ Нацполіції Дар'я Ярчук. 

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Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються,
– йдеться в повідомленні Одеської поліції. 


В Одесі сталась стрілянина / Фото Нацполіції Одеської області 


Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини / Фото Нацполіції Одеської області

Стрілянина між родичами: загинуло двоє людей

Оновлення. Станом на 17:00 в поліції уточнили, що стрілянина сталася у Київському районі Одеси близько 15:00. За попередньою інформацією, внаслідок конфлікту між родичами, які перебували у двох автомобілях.

Загинули дві людини: жінка на місці, 30-річний чоловік – водій BMW – в машині швидкої.

Важливо! Правоохоронці відкрили справу за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. 

В Одесі сталась стрілянина: відео 

Вбивство через ревнощі 

Згодом ЗМІ повідомили, що попередня версія того, що сталось – вбивство через ревнощі. Ймовірно, чоловік застав дружину з коханцем і розстріляв їх.

За словами очевидців, вогонь по BMW відкрили із Range Rover. Після того як двоє людей було поранено, пасажир, який сидів на задньому сидінні BMW відкрив вогонь у відповідь,
– йдеться у повідомленні. 

В Одесі внаслідок стрілянини загинули двоє людей: відео

Інші випадки стрілянини та нападів 

  • До слова, на початку місяця, 4 травня в Одесі невідомі чоловіки у військовій формі напали та побили громадського діяча Дем'яна Ганула. На думку активіста, до його побиття причетний організатор нападу на Сергія Стерненка.
  • Натомість у Чернігові стався конфлікт між 69-річним чоловіком та підлітками: п'яний чернігівець погрожував дітям зброєю.
Автор: Анастасія Лукашевська