24 Канал Главные новости В отдельных регионах Украины 3 ноября будут ограничения: в какие часы будут выключать свет
2 ноября, 20:44
В отдельных регионах Украины 3 ноября будут ограничения: в какие часы будут выключать свет

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать 3 ноября с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.
  • Время и объем ограничений могут варьироваться, информацию следует проверять на официальных страницах облэнерго.

В Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Графики почасовых отключений будут действовать и в понедельник, 3 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Там сообщили часы, в которые в тех или иных местах не будет электроэнергии.

Когда будут выключать свет 3 ноября?

По данным Укрэнерго, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак противника на объекты энергетики.

Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00, объемом от 0,5 до 2 очередей. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать также в вышеупомянутые часы.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно, 
– резюмировали в компании.

Какая ситуация в энергетике?

  • Эксперт Юрий Корольчук рассказал 24 Каналу, что в результате обстрелов энергосистема и газовая инфраструктура работают на 60% от довоенной мощности. Оптимистических сценариев прохождения этой зимы нет.
  • В то же время заместитель министра энергетики Николай Колесник говорил. что Украина накопила необходимые ресурсы для поддержания энергосистемы. Но энергетики не всегда могут сразу устранить повреждения от обстрелов.
  • К слову, на днях россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области. Там временно исчезало электроснабжение в части Сумского района. Поражены также были объекты жизнеобеспечения.