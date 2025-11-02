В отдельных регионах Украины 3 ноября будут ограничения: в какие часы будут выключать свет

В Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Графики почасовых отключений будут действовать и в понедельник, 3 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Там сообщили часы, в которые в тех или иных местах не будет электроэнергии.

Когда будут выключать свет 3 ноября?

По данным Укрэнерго, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак противника на объекты энергетики.

Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00, объемом от 0,5 до 2 очередей. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать также в вышеупомянутые часы.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– резюмировали в компании.

Какая ситуация в энергетике?