Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Там сообщили часы, в которые в тех или иных местах не будет электроэнергии.
Когда будут выключать свет 3 ноября?
По данным Укрэнерго, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак противника на объекты энергетики.
Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00, объемом от 0,5 до 2 очередей. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать также в вышеупомянутые часы.
Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– резюмировали в компании.
Какая ситуация в энергетике?
- Эксперт Юрий Корольчук рассказал 24 Каналу, что в результате обстрелов энергосистема и газовая инфраструктура работают на 60% от довоенной мощности. Оптимистических сценариев прохождения этой зимы нет.
- В то же время заместитель министра энергетики Николай Колесник говорил. что Украина накопила необходимые ресурсы для поддержания энергосистемы. Но энергетики не всегда могут сразу устранить повреждения от обстрелов.
- К слову, на днях россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области. Там временно исчезало электроснабжение в части Сумского района. Поражены также были объекты жизнеобеспечения.