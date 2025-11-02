В окремих регіонах України 3 листопада будуть обмеження: в які години вимикатимуть світло
- Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть 3 листопада з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.
- Час та обсяг обмежень можуть змінюватись, інформацію слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго.
В Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Графіки погодинних відключень діятимуть і у понеділок, 3 листопада.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Коли вимикатимуть світло 3 листопада?
За даними Укренерго, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак противника на об'єкти енергетики.
Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00, обсягом від 0,5 до 2 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть також у вищезгадані години.
Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– резюмували у компанії.
Яка ситуація в енергетиці?
Експерт Юрій Корольчук розповів 24 Каналу, що внаслідок обстрілів енергосистема й газова інфраструктура працюють на 60% від довоєнної потужності. Оптимістичних сценаріїв проходження цієї зими немає.
Водночас заступник міністра енергетики Микола Колісник казав. що Україна накопичила необхідні ресурси для підтримки енергосистеми. Але енергетики не завжди можуть одразу усунути пошкодження від обстрілів.
До слова, днями росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в Сумській області. Там тимчасово зникало електропостачання у частині Сумського району. Уражено також було об'єкти життєзабезпечення.