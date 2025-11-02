В окремих регіонах України 3 листопада будуть обмеження: в які години вимикатимуть світло

В Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Графіки погодинних відключень діятимуть і у понеділок, 3 листопада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Там повідомили години, у які у тих чи інших місцях не буде електроенергії.

Коли вимикатимуть світло 3 листопада?

За даними Укренерго, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак противника на об'єкти енергетики.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00, обсягом від 0,5 до 2 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть також у вищезгадані години.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,

– резюмували у компанії.

Яка ситуація в енергетиці?