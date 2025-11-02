Укр Рус
2 листопада, 20:44
В окремих регіонах України 3 листопада будуть обмеження: в які години вимикатимуть світло

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть 3 листопада з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.
  • Час та обсяг обмежень можуть змінюватись, інформацію слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго.

В Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Графіки погодинних відключень діятимуть і у понеділок, 3 листопада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Там повідомили години, у які у тих чи інших місцях не буде електроенергії.

Коли вимикатимуть світло 3 листопада?

За даними Укренерго, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак противника на об'єкти енергетики.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00, обсягом від 0,5 до 2 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть також у вищезгадані години.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо, 
– резюмували у компанії.

Яка ситуація в енергетиці?

  • Експерт Юрій Корольчук розповів 24 Каналу, що внаслідок обстрілів енергосистема й газова інфраструктура працюють на 60% від довоєнної потужності. Оптимістичних сценаріїв проходження цієї зими немає.

  • Водночас заступник міністра енергетики Микола Колісник казав. що Україна накопичила необхідні ресурси для підтримки енергосистеми. Але енергетики не завжди можуть одразу усунути пошкодження від обстрілів.

  • До слова, днями росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в Сумській області. Там тимчасово зникало електропостачання у частині Сумського району. Уражено також було об'єкти життєзабезпечення.