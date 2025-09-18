Вечером в четверг, 18 сентября, в Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрывах в Павлограде?

Воздушную тревогу в Павлоградском районе объявили в 20:48. Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали о движении вражеских ударных БпЛА на Днепропетровщине.

По данным мониторинговых каналов, 10 вражеских "Шахедов" двигались из Харьковской области в направлении Павлограда.

Уже около 23:41 жители Павлограда услышали звуки взрывов.

Как Россия атакует Украину?