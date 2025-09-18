В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы
- В Павлограде 18 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
- Воздушные силы ВСУ сообщили о движении 10 вражеских "Шахедов" из Харьковской области в направлении Павлограда.
Вечером в четверг, 18 сентября, в Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрывах в Павлограде?
Воздушную тревогу в Павлоградском районе объявили в 20:48. Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали о движении вражеских ударных БпЛА на Днепропетровщине.
По данным мониторинговых каналов, 10 вражеских "Шахедов" двигались из Харьковской области в направлении Павлограда.
Уже около 23:41 жители Павлограда услышали звуки взрывов.
Как Россия атакует Украину?
В последнее время Россия начала использовать против Украины реактивные "Шахеды".
Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что тактика россиян заключается в том, чтобы держать украинцев в напряжении. Противодействовать реактивным дронам труднее, поэтому придется применять реактивную авиацию.
Председатель "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечает, что реактивные БпЛА быстрее, но имеют больший расход топлива. Это означает, что такой "Шахед" будет нести меньший заряд, или пролетит меньшее расстояние. В среднем скорость реактивных БпЛА составляет 300 километров в час.
Павел Палиса рассказал иностранным СМИ, что реактивные "Шахеды" ставят вызовы перед Украиной. ВСУ применяют для сбивания обычных "Шахедов" дроны-перехватчики, которые теперь должны быть вдвое быстрее.