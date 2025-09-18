Укр Рус
18 сентября, 23:45
В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Павлограде 18 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
  • Воздушные силы ВСУ сообщили о движении 10 вражеских "Шахедов" из Харьковской области в направлении Павлограда.

Вечером в четверг, 18 сентября, в Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрывах в Павлограде?

Воздушную тревогу в Павлоградском районе объявили в 20:48. Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали о движении вражеских ударных БпЛА на Днепропетровщине.

По данным мониторинговых каналов, 10 вражеских "Шахедов" двигались из Харьковской области в направлении Павлограда.

Уже около 23:41 жители Павлограда услышали звуки взрывов.

Как Россия атакует Украину?

  • В последнее время Россия начала использовать против Украины реактивные "Шахеды".

  • Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что тактика россиян заключается в том, чтобы держать украинцев в напряжении. Противодействовать реактивным дронам труднее, поэтому придется применять реактивную авиацию.

  • Председатель "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечает, что реактивные БпЛА быстрее, но имеют больший расход топлива. Это означает, что такой "Шахед" будет нести меньший заряд, или пролетит меньшее расстояние. В среднем скорость реактивных БпЛА составляет 300 километров в час.

  • Павел Палиса рассказал иностранным СМИ, что реактивные "Шахеды" ставят вызовы перед Украиной. ВСУ применяют для сбивания обычных "Шахедов" дроны-перехватчики, которые теперь должны быть вдвое быстрее.