В Павлограде и Днепре прогремели взрывы
- Взрывы в Павлограде и Днепре произошли ночью 20 сентября после атак БПЛА.
- Более 10 "Шахедов" были зафиксированы у Павлограда после 3 утра, а в Днепропетровской области в целом – и того больше.
Днепропетровская область попала под удар БпЛА ночью 20 сентября. Взрывы слышали в Павлограде, а вскоре и в Днепре.
Об этом пишет Суспільне. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Хронология атаки Тревога во многих регионах, в нескольких городах слышали взрывы: Россия атакует "Шахедами"
Что известно о взрывах в Днепропетровской области 20 сентября?
Воздушную тревогу в Павлоградском районе объявили в 20:43 еще в предыдущие сутки, 19 сентября. Впоследствии Воздушные силы ВСУ неоднократно писали об ударных БпЛА российской армии на Днепропетровскую область.
После 3 утра мониторинговые каналы писали, что насчитали более 10 "Шахедов" возле Павлограда. О взрывах местные СМИ сообщили в 03:20 касаемо Павлограда, а потом, около 03:30, и касаемо Днепра.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Что еще происходило во время атаки 20 сентября в Украине?
- Ближе к полуночи прозвучали взрывы в Черкассах, поступала информация о работе ПВО.
- Из сообщений мониторов также известно, что Россия подняла в воздух стратегическую авиацию.