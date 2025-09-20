Дніпропетровська область потрапила під удар БпЛА вночі 20 вересня. Вибухи чули у Павлограді.

Про це пише Суспільне. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога у багатьох регіонах, у кількох містах чули вибухи: Росія атакує "Шахедами"

Що відомо про вибухи у Павлограді 20 вересня?

Повітряну тривогу в Павлоградському районі оголосили о 20:43 ще попередньої доби, 19 вересня. Згодом Повітряні сили ЗСУ неодноразово писали про ударних БпЛА російської армії на Дніпропетровську область.

Після 3 ранку моніторингові канали писали, що нарахували понад 10 "Шахедів" біля Павлограда. Про вибухи місцеві ЗМІ повідомили о 03:20.

Що ще відбувалося під час атаки 20 вересня в Україні?