В Покровске проводится блокирование врага, который просачивается в город, – Генштаб

На Покровском направлении сохраняется сложная ситуация, противник пытается попасть в населенный пункт. Украинские военные пытаются сдержать наступление врага на этом участке фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Там рассказали о ситуации в этом районе.

Какая ситуация в Покровске?

По данным Генштаба, на этом участке фронта россияне пытались продвинуться по меньшей мере 93 раза. Зафиксировали атаки в районе около 15 населенных пунктов, кое-где на этом направлении до сих пор продолжаются бои против оккупантов.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филиал и Ялта,

– говорится в сообщении.

Сейчас украинские военные осуществляют мероприятия для блокирования россиян, которые пытаются проникнуть и накапливаться в населенном пункте. Также Силы обороны стараются противодействовать попыткам закрепиться в городе.

"В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ", – добавляют там.

Какие потери россиян в районе Покровска?

Согласно предварительным данным, в течение 5 ноября в районе Покровска удалось ликвидировать 94 оккупантов. Общие потери россиян в течение суток достигли 119. Кроме того, враг понес потери среди своей техники.

Также украинские воины поразили 12 укрытий для личного состава, антенну БпЛА, наземную беспилотную систему и единицу автомобильной техники противника,

– уточнили в Генштабе.

Что происходит на этом участке фронта?