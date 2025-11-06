В Покровске проводится блокирование врага, который просачивается в город, – Генштаб
- В Покровске сдерживают врага, который пытался продвинуться по меньшей мере 93 раза, атакуя вблизи 15 населенных пунктов.
- В течение 5 ноября в районе Покровска было ликвидировано 94 оккупантов, общие потери россиян в течение суток достигли 119.
На Покровском направлении сохраняется сложная ситуация, противник пытается попасть в населенный пункт. Украинские военные пытаются сдержать наступление врага на этом участке фронта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Там рассказали о ситуации в этом районе.
Смотрите также Россия достигла предельного момента, – полковник Британии оценил ситуацию в Покровске
Какая ситуация в Покровске?
По данным Генштаба, на этом участке фронта россияне пытались продвинуться по меньшей мере 93 раза. Зафиксировали атаки в районе около 15 населенных пунктов, кое-где на этом направлении до сих пор продолжаются бои против оккупантов.
Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филиал и Ялта,
– говорится в сообщении.
Сейчас украинские военные осуществляют мероприятия для блокирования россиян, которые пытаются проникнуть и накапливаться в населенном пункте. Также Силы обороны стараются противодействовать попыткам закрепиться в городе.
"В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ", – добавляют там.
Какие потери россиян в районе Покровска?
Согласно предварительным данным, в течение 5 ноября в районе Покровска удалось ликвидировать 94 оккупантов. Общие потери россиян в течение суток достигли 119. Кроме того, враг понес потери среди своей техники.
Также украинские воины поразили 12 укрытий для личного состава, антенну БпЛА, наземную беспилотную систему и единицу автомобильной техники противника,
– уточнили в Генштабе.
Что происходит на этом участке фронта?
- Ранее штурмовики полка "Скала" вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске. Во время операции ранило одного военного. Операцию планировали поэтапно, прокладывая маршруты движения и логистики.
- Незадолго до этого в DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Украинские военные отбросили противника возле села Шахово. Но оккупанты продвинулись вблизи села Владимировка Покровского района.
- Также аналитики отмечали, что сейчас продолжаются ожесточенные бои между Покровском и Гришиным, враг хочет оккупировать последнее. В то же время украинские силы проводят активные зачистки, потому что этот участок является важным.