У Покровську проводиться блокування ворога, який просочується в місто, – Генштаб

На Покровському напрямку зберігається складна ситуація, противник намагається потрапити у населений пункт. Українські військові намагаються стримати наступ ворога на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Там розповіли про ситуацію у цьому районі.

Яка ситуація у Покровську?

За даними Генштабу, на цій ділянці фронту росіяни намагалися просунутися щонайменше 93 рази. Зафіксували атаки у районі близько 15 населених пунктів, подекуди на цьому напрямку і досі тривають бої проти окупантів.

Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта,

– ідеться у повідомленні.

Наразі українські військові здійснюють заходи для блокування росіян, які намагаються проникнути та накопичуватися у населеному пункті. Також Сили оборони стараються протидіяти спробам закріпитися у місті.

"В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ", – додають там.

Які втрати росіян у районі Покровська?

Згідно з попередніми даними, протягом 5 листопада у районі Покровська вдалося ліквідувати 94 окупантів. Загальні втрати росіян впродовж доби сягнули 119. Крім того, ворог зазнав втрат серед своєї техніки.

Також українські воїни уразили 12 укриттів для особового складу, антену БпЛА, наземну безпілотну систему та одиницю автомобільної техніки противника,

– уточнили у Генштабі.

Що відбувається на цій ділянці фронту?