В Польше рекомендовали писать "в Украине" вместо "на Украине"
Источник:Совет польского языка
Совет польского языка при Академии наук Польши заявил, что рекомендует употреблять слова "в Украине", а не "на Украине". В частности, особенно о таком употреблении просят в печати и официальных органах.
Соответствующую информацию сообщили 26 июля. Известно, что недавно объясняли, почему взрывы в России называют "хлопками".
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Польша советуется употреблять "в Украине"
Учитывая особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания "на Украине", "на Украину" как признак отношения к своей стране как к несуверенному, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы "в Украине" и "в Украину" и не считает форму с "на" единственно правильной (как вы можете прочитать в печатных изданиях о правильности),
– говорится в сообщении.
Также польская сторона рассказала:
- предлог "в" советуют употреблять тогда, когда слово "Украина" можно заменить словами "Украинское государство";
- давайте писать "визит президента в Украину", а не "на Украину";
- лучше писать о войне в Украине, чем на Украине, хотя вторая версия тоже не является неправильной.
Кроме этого, в Польше призвали украинцев уважать языковые привычки тех поляков, которые будут и дальше говорить "на Украине".
"Так они не выражают пренебрежения", – сообщил совет.
Кратко о языковом вопросе
- 25 июля советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг главную пропаганду кремля. Он заявил, что наиболее цинично россияне уничтожают именно русскоязычные города. Речь идет о Николаеве, Одессе, Харькове и Донбассе и других.
- В июле разразился скандал из-за заявления ведущей Маши Ефросининой и певицы Ольги Поляковой о том, что они в программе будут общаться и дальше по-русски. Причиной невозможности перехода на украинский они назвали то, что им самим будет неинтересно смотреть на бегающих, мелькающих, подбирающих слова.
- На заявления Ефросининой и Поляковой отреагировал, в том числе, и Арсен Мирзоян. Он призвал Ефросинину закрыть свою передачу. Стоит вспомнить, что Мирзоян родился в Запорожье, но владеет украинским языком.
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