Соответствующую информацию сообщили 26 июля. Известно, что недавно объясняли, почему взрывы в России называют "хлопками".

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Польша советуется употреблять "в Украине"

Учитывая особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания "на Украине", "на Украину" как признак отношения к своей стране как к несуверенному, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы "в Украине" и "в Украину" и не считает форму с "на" единственно правильной (как вы можете прочитать в печатных изданиях о правильности),

– говорится в сообщении.

Также польская сторона рассказала:

предлог "в" советуют употреблять тогда, когда слово "Украина" можно заменить словами "Украинское государство";

давайте писать "визит президента в Украину", а не "на Украину";

лучше писать о войне в Украине, чем на Украине, хотя вторая версия тоже не является неправильной.

Кроме этого, в Польше призвали украинцев уважать языковые привычки тех поляков, которые будут и дальше говорить "на Украине".

"Так они не выражают пренебрежения", – сообщил совет.

Кратко о языковом вопросе

25 июля советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг главную пропаганду кремля. Он заявил, что наиболее цинично россияне уничтожают именно русскоязычные города. Речь идет о Николаеве, Одессе, Харькове и Донбассе и других.

В июле разразился скандал из-за заявления ведущей Маши Ефросининой и певицы Ольги Поляковой о том, что они в программе будут общаться и дальше по-русски. Причиной невозможности перехода на украинский они назвали то, что им самим будет неинтересно смотреть на бегающих, мелькающих, подбирающих слова.

На заявления Ефросининой и Поляковой отреагировал, в том числе, и Арсен Мирзоян. Он призвал Ефросинину закрыть свою передачу. Стоит вспомнить, что Мирзоян родился в Запорожье, но владеет украинским языком.

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