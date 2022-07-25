Но все мы прекрасно знаем, что самые мощные ракетные удары происходят именно в городах, где по-русски говорят многие. И на этом сделал акцент советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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россия уничтожает русскоязычные города

Сложно сложить себе это в одну картинку, но реальность действительно жуткая. Ведь на протяжении пяти месяцев мы увидели последствия "спасения" русскоговорящего населения в Украине. Речь идет об оккупации территорий, обстрелах из всех возможных видов оружия и уничтожении гражданских: как взрослых, так и детей.

Подоляк подчеркнул, что россия активно использует нарратив о притеснениях русскоязычного населения. Он позволяет легитимизировать преступления.

Реальность – наиболее цинично москва уничтожает в Украине именно... русскоязычные города. Как Харьков. "Русский мир" убийственно доказывает свою кровожадность и некрофилию,

– подчеркнул он.

путин хочет мести

Соответствующее мнение озвучил военный эксперт Михаил Самусь. Он отметил, что российские военные не просто так ударили по Одесскому порту. Враг сделал это для того, чтобы продемонстрировать свою ярость Турции.

Мол, таким образом путин стремится отомстить Реджепу Эрдогану. Напомним, что накануне президент Турции опоздал на встречу в Иране. Так что диктатору из кремля пришлось подождать и изрядно понервничать. А все мы прекрасно знаем, что именно путин заставляет всех ждать себя, а не наоборот.

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