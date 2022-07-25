Об этом заявил заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь. По его словам, спекулируя на теме вывоза зерна из Украины кремлевский диктатор может попытаться потребовать перемирие на Юге.

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пути решил отомстить Эрдогану

Михаил Самусь отметил, что в Стамбуле Украина и россия отдельно подписали соглашения с Турцией и ООН, не подписывая никакого общего документа, поэтому именно Турция должна нести военную ответственность.

Военный эксперт отметил, что после ракетного удара по порту в Одессе Министерство обороны Турции со ссылкой на слова россиян заявило, что оккупанты не запускали ракет. Самусь назвал это попыткой снизить напряжение.

Эксперт считает, что причиной таких действий кафиров могло стать желание путина отомстить президенту Турции Реджепу Эрдогану за опоздание на встречу в Иране.

Если учесть, что это путин приказал нанести удар по Одессе, возможно, действительно путин очень обиделся за те 50 секунд, на которые Эрдоган опоздал с ним на встречу в Иране, публично его унизив. У путина это возможно. И это может выглядеть именно так – публичный плевок у Эрдогана. Возможно, такие плевки будут и дальше. Но с военной точки зрения за всю эту ситуацию несет ответственность Турция,

– отметил Самусь.

россия может настаивать на перемирии на Юге

Военный эксперт убежден, что наиболее вероятным вариантом является то, что россия будет настаивать на перемирии на Юге, однако кремль не любит признавать свои поражения. Поэтому здесь путин может использовать зерновой шантаж – аргументировать необходимость приостановки боевых действий потребностью вывезти украинскую продукцию.

Самусь отметил, что российские генералы докладывали пути о контролируемой ситуации, мол, как только закончится захват Донбасса, войска перебросят на Юг и там возобновят наступление и пойдут в Одессу. Однако сейчас командованию нужно докладывать о критической ситуации и угрозе попадания оккупантов в котёл.

Украине нужно усиливать ПВО

Самусь отметил, что котел для оккупантов совсем скоро может образоваться вокруг Херсона. Кроме того, ВСУ будут продолжать наносить точные удары по военным объектам россиян на временно оккупированных территориях. В ответ на это россия может обстреливать украинские мосты через Днепр.

Для того чтобы избежать этого, Украине нужно усиление ПВО, в чем бы очень помогли норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

Эксперт подчеркнул, что у россии есть еще несколько тысяч ракет, которым оккупанты могут продолжать наносить удары по Украине.

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