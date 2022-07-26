У Польщі рекомендували писати "в Україні" замість "на Україні"

Рада польської мови при Академії наук Польщі заявила, що рекомендує вживати слова "в Україні", а не "на Україні". Зокрема, особливо про таке вживання просять у пресі та офіційних органах.

Відповідну інформацію повідомили 25 липня. Відомо, нещодавно пояснювали, чому вибухи у росії називають "хлопками".

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Польща радить вживати "в Україні"

Беручи до уваги особливу ситуацію та особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови "на Україні", "на Україну" як ознаку ставлення до своєї країни як до несуверенної, Рада польської мови заохочує використання синтаксичної форми “в Україні” і “в Україну” і не вважає форму з “на” єдино правильною (як ви можете прочитати в друкованих виданнях про правильність),

– мовиться у повідомленні.

Також польська сторона розповіла:

прийменник "в" радять вживати тоді, коли слово "Україна" можна замінити словами "Українська держава";

давайте писати "візит президента в Україну", а не "на Україну";

краще писати про війну в Україні, ніж на Україні, хоча друга версія теж не є неправильною.

Окрім цього, у Польщі закликали українців поважати мовні звички тих поляків, які й далі говоритимуть "на Україні".

"Так вони не висловлюють нехтування", – повідомила рада.

Коротко про мовне питання

25 липня радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк спростував головну пропаганду кремля. Він заявив, що найцинічніше росіяни знищують саме російськомовні міста. Мовиться про Миколаїв, Одесу, Харків та Донеччину та інші.

У липні спалахнув скандал через заяву ведучої Маші Єфросиніної та співачки Ольги Полякової про те, що вони у програмі спілкуватимуться й надалі російською. Причиною неможливості переходу на українську вони назвали те, що їм самим буде нецікаво дивитися на бекаючих, мекаючих, тих, які підбирають слова.

На заяви Єфросиніної та Полякової відреагував зокрема й Арсен Мірзоян. Він закликав Єфросиніну закрити свою передачу. Варто пригадати, що Мірзоян народився в Запоріжжі, проте володіє українською мовою.

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