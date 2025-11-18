В Польше заявили, что за подрывом железной дороги стоит российская разведка

По состоянию на сейчас все признаки указывают на то, что за недавними диверсиями на польской железной дороге, о которых стало известно 16 ноября, стоят российские разведывательные службы.

Соответствующее заявление сделал спикер министра польской безопасности Яцек Добжинский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Россия начала подготовку к войне против Польши, – начальник Генштаба страны

Кто причастен к диверсиям на железной дороге в Польше?

По словам спикера, все указывает на то, что это террористический акт, который инициировали спецслужбы "с Востока". В то же время он отметил, что расследование на этом этапе должно оставаться конфиденциальным, чтобы обеспечить эффективность.

Я не могу сказать, на каком этапе находятся эти офицеры или над чем они сейчас работают, и какие темы они связывают или какие темы анализируют. Российские службы очень хотели бы иметь эту информацию: где находятся наши офицеры или в каком направлении они движутся,

– сказал Добжинский.

К слову, Rzeczpospolita сообщает, что в Польше зафиксировали всего три акта саботажа на железнодорожной линии, через которую поставляется помощь Украине.

Что говорит Украина?

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко также сообщил, что Reuters со ссылкой на спецслужбы Польши заявило, что к этому причастны россияне. Ранее он указывал, что за такие действия отвечает военная часть 29155 ГУ ГШ.

Это диверсионное подразделение российского ГРУ, отвечающее за осуществление операций за рубежом. Страны НАТО – одна из приоритетных целей, особенно все, что связано с помощью Украине или же с усилением обороноспособности стран Альянса,

– писал он.

Что известно об инциденте с подрывом?